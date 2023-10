Giornalista piccolo con figuraccia da grande

opinioni

di Roberto Pace

Giovedì della scorsa settimana il piccolo giornalista riceve la chiamata dalla redazione fiorentina del quotidiano con il quale collabora. Gli vien chiesto un pezzo, "in chiave toscana" come si usa dire in gergo, sulla partita Orvietana vs Figline della domenica che segue. Due giorni più tardi, sabato, arriva la consueta richiesta dalla redazione perugina, per l’articolo sulla stessa partita, chiaramente in chiave umbra.

Domenica, finita la partita, il piccolo scrivano si mette al lavoro, inviando poi, quanto richiesto agli indirizzi indicati di cui conserva le ricevute di ritorno. L’Orvietana ha vinto la sua prima partita per la felicità dei suoi tifosi. Lunedì mattina, aprendo il quotidiano, trova, però, la sgradita sorpresa. Sulla pagina umbra dedicata alla Serie D è pubblicato l’articolo destinato alla Toscana, tutto o quasi dedicato al Figline.

In tanti anni non era mai capitato, ma per ogni cosa, nel caso specifico poco gradevole, c’è sempre una prima volta

L’errore sarà stato certamente involontario, rimane però la magra figura. Mi scuso, con chi ha avuto la bontà di acquistare il giornale del lunedì, come con i protagonisti della bella impresa compiuta sul campo.