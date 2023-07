Apatia o partecipazione

opinioni

di Renato Piscini

Partiamo dal fatto che vi sono cittadini attivi e passivi; i governanti preferiscono i secondi perchè è facile controllarli ma la democrazia ha bisogno dei primi. Quindi ad un gregge di pecore è preferibile una partecipazione al voto di liberi e forti come valore educativo ed attivo, così si raggiungono i propri diritti e la dinamica dell'alternanza. L'apatia politica non è un bene per una società, l'importante è non cadere da un voto di opinione ad un voto di scambio ; Tocqueville fù il primo a fare questa valutazione.

Nel momento in cui le promesse non vengono mantenute e nel momento che si passa da una economia familiare aduna economia di mercato e ancor più protetta, pianificata si richiedono competenze tecniche ed ecco il fenomeno dei governi tecnici. Altra valutazione, nel processo democratico, è la continua crescita dell'apparato burocratico andando ad accompagnare il percorso democratico.

L'ingovernabilità invece è la deriva della emancipazione della società civile verso il sistema politico per eccesso di domanda verso il governo stesso; tutto questo attraverso la libertà di stampa, libertà di riunione e associazione. Da qui il sovraccarico e la necessità del sistema politico di fare drastiche scelte ove l'una esclude l'altra e si crea il malcontento. Ciò nonostante si può dire che la democrazia non è adattabile al governo?

Pubblicità

Niente di tutto questo l'esistenza di più partiti, elezioni periodiche, decisioni collettive e prese in principio di maggioranza garantisce la democrazia stessa. Se la democrazia è prevalentemente un insieme di regole come può pretendere di contare su cittadini attivi? Allora subentra l'importanza degli ideali e il riconoscimento di quelli degli avversari; solo dove vengono rispettate tali regole l'avversario non è più un nemico.

Vi è poi il problema del potere invisibile, il potere visibile ci viene tramandato dalla Atene di Pericle (agorà), poi col passare del tempo siamo arrivato alla democrazia rappresentativa, senza vincolo di mandato, poi l'evoluzione democratica ha veicolato anche poteri occulti che hanno convissuto con la democrazia per anni, dando inevitabilmente qualche scossone alla sua tenuta.

Comunque la democrazia ha sempre vinto quindi torniamo a partecipare direttamente alla vita politica assumendoci oneri ed onori ognuno nel solco del proprio ideale. Questo è l'unico modo per rendersi conto delle contraddizioni in cui versa una società democratica e delle vie tortuose che si devono seguire per non smarrirsi per migliorarla.