Mondo Green

opinioni

di Gian Carlo Politi

Con tutto il rispetto per le opinioni altrui, il concetto di "Green" è divenuta un'idea ossessiva che condanna la Co2 senza appello e provoca spese inutili per "abbatterla". Il fanatismo privo di scienza e che demonizza la Co2 ignora che essa nutre le piante e ci rende gratis due atomi di ossigeno senza il quale moriremmo. Dovremmo dire tutti: "Grazie anidride carbonica perché fai vivere terra e mare". La bufala per cui oggi il Pianeta si scalda per la Co2 è contraddetta dalla storia.



Oltre venti secoli fa la temperatura della terra era più alta di due gradi rispetto ad oggi. Ciò permise ad Annibale di valicare le Apli con gli elefanti. Oggi non potrebbe! La Co2 è ciclica nelle ere della terra ed aumenta e scema non per l'azione dell'uomo. Al tempo di Annibale non c'erano né fabbriche, né automobili e la popolazione europea era non più di 60 milioni.



Quindi non facciamo buttare via i soldi alla gente per le scemenze climatiche e destiniamo le somme a cose più serie ed utili all'umanità. Anche la UE non emetta direttive green-fanatiche e, se le dovesse emettere, l'Italia non le recepisca.