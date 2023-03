La creazione

opinioni

di Fausto Cerulli

In principio fu uno spiraglio,

il profumo che doveva venire ad inebriarmi.

Poi apparve lei,

la maestosa,

in mano i fiori di tutto il mondo.

Poi la sua immagine,

colori sfumati nella penombra.

Il suo volto, le sue mani

come altre non vidi mai.

Poi un bagliore improvviso e la luce.

La luce crudele.

Ed io riconobbi in lei

la donna che non avrei dovuto conoscere.

Noi chiudemmo gli occhi,

serrammo le ciglia.

Per noi ancora il buio

e il nostro silenzio.

Fino alla fine del mondo.