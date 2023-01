"Una città ospitale, felice di dare il benvenuto migliore ai visitatori di tutto il mondo"

opinioni

di Luigi Zaccardi

Chi scrive, e si firma, è mille anni luce lontano dalla politica e dalle sue fazioni. In questi giorni di festività ho visto tanti visitatori a Orvieto, molto felici di essere qui. E tanti orvietani molto felici di condividere la nostra città e territorio con loro. Tantissimi orvietani. Quasi tutti. Quindi, mi permetto di dissentire fortemente con le critiche sul parcheggio di Piazza Angelo da Orvieto. In pochi mesi è la seconda volta che provoca inconvenienti a chi vi ha parcheggiato.

Direi, come molto semplice soluzione, di parcheggiare entro gli spazi ben delimitati e ben segnalati. Regola di civiltà e correttezza. Se non lo facciamo, poi non dovremmo lamentarci. Altrimenti abbiamo inviato il messaggio sbagliato. Ovvero che siamo una comunità sprovveduta.

Penso che, come orvietani, ci dobbiamo sentire orgogliosi di esserlo e della nostra ospitalità.

Dovremmo sostenere la nostra Amministrazione Comunale, senza guardare solo al nostro orticello, ovviamente con possibilità di critica, ma sempre fattiva e costruttiva. Mi permetto di ripetere...con l'orgoglio di essere orvietani, di offrire la migliore ospitalità, di offrire sempre un nostro contributo!

Luigi Zaccardi,

Orvietano Docg

Colonnetta di Prodo