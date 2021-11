Una voragine riporta alla luce tombe etrusche

opinioni

di Fausto Cerulli

Su quella che ora è pianura svenata

di solchi, furono allora allegri i passi

di fanciulle antiche da sempre, opimi

i fianchi fasciati da vesti dipinte di ocra,

e tutto aveva voluto essere morto.

Poi tra una zolla e un cespuglio,

in un feroce meriggio di un mese

di caldo e di pioggia annunciata,

una vanga si fece complice di una

leggenda che era stata cronaca

e una luce malvagia volle ferire

chi era morto per non essere

ancora turbato da voci umane.

Che parola volete da noi, voi

che non sapete l’eterno silenzio

dopo il baccanale di morte,

di che siete impietosi verso noi

gelosi custodi di noi stessi?

Lasciate che, noi, morti, possiamo

parlare tra noi. Lasciate il tempo

al tempo di allora.