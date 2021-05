opinioni

di Fausto Cerulli

Un giorno di primavera quando è primavera in Sicilia, quel giorno

fu ucciso Giovanni Falcone dalla lama feroce di tutte

le indifferenze colpevoli.

Quel giorno uccidemmo Giovanni Falcone, noi distratti dal sole di maggio,

quando è maggio in Sicilia,quel giorno uccidemmo Giovanni Falcone

noi che non volemmo sapere, e, se sapemmo, noi non volemmo

capire, complici noi della mafia. Giulio, il divo Giulio, voleva lavarsi

le mani sporche di sangue, e noi le asciugammo

macchiandoci noi di quel sangue.

Un giorno di primavera. E fu vera giornata di lutto.

Un giorno di maggio in Sicilia, quel giorno

fu ucciso il Coraggio.