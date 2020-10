opinioni

di Fausto Cerulli

Accenni di risentimento nella stanza del vento

in Sicilia, Sciascia parla con accento siculo e

sicuro. Molti vogliono credere e far credere

di essere suoi figli d’arte, ma gracchiano

o sibilano, come il mestierante Camilleri

o Carofiglio che scrive una sentenza tra cento

libri e qualche conferenza a pagamento. Verga

piange in un angolo, Pirandello si spara

una commedia nel cervello. Gesualdo

Bufalino si scola una bottiglia di vino

pensando al declino dello scrivere

siculo.