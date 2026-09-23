La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia promuove l'evento "Oltre i Confini. Analisi delle migrazioni climatiche"

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La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva Mondiale della Biosfera Unesco dell’Umbria, promuove per lunedì 28 settembre alle 15 presso l'Università per Stranieri di Perugia l’evento “Oltre i Confini. Analisi delle migrazioni climatiche. Scenari e gestione consapevole di un fenomeno globale". Il tema delle migrazioni climatiche, nodo centrale delle transizioni attuali viene analizzato secondo profili multidisciplinari, che sono quelli dell'impatto umanitario, degli equilibri geostrategici e della prevenzione dei conflitti, della tenuta ordinamentale e dello Stato di diritto.

Interverranno, oltre al Rettore della Università per Stranieri di Perugia prof. Valerio De Cesaris e al Presidente della Riserva della Biosfera Unesco avv. Francesco Paola, l'Ambasciatore Christian Masset, Presidente Onorario della Riserva, la Direttrice Magdalena Landry della Sede Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, che ha sede a Venezia (entrambi online), il Generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi Presidente Onorario del Centro Studi sul clima della Riserva Mondiale, il Generale Davide De Laurentis, Consigliere Onorario della Riserva, il Dottor Stefano Celli, Vice Segretario Generale della Associazione Nazionale Magistrati, la Dottoressa Teresa Giardino Presidente del Tribunale di Perugia, il Dottor Marco Gattuso, Magistrato presso il Tribunale di Bologna, l’avv. Carlo Orlando Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, la dottoressa Anna Micelli, Coordinatore della Riserva MAB Unesco delle Alpi Giulie italiane (Riserva transfrontaliera italo-slovena), i professori Giovanni Marini ordinario di diritto privato comparato e Giuseppe Caforio, professore di diritto commerciale e industriale, l’avv. Andrea Colacci, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Terni, la prof.ssa Marialaura Scarcella, Ricercatore e Professore presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia e Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Santa Maria di Terni oltre che Presidente del Soroptmist Club International di Terni, la prof.ssa Virginia Minnucci dell’Università per Stranieri di Siena, tutti Componenti del Board consultivo della Riserva MAB Unesco del Monte Peglia, il professor David Grohmann, Assessore all’ambiente del Comune di Perugia, l’avv. Gabriele Castagnoli, Paolo Tamiazzo, Portavoce del Forum Terzo Settore Umbria, la prof.ssa Ilaria Santicchia, Dirigente scolastica e Referente per l’educaziome ambientale della Riserva MAB Unesco Monte Peglia, Ludovica Poli, Referente Giovani della Riserva. Effettuerà un saluto istituzionale il Generale Pietro Romano, Comandante della Scuola Lingue Estere dell’Esercito di Perugia.

Nella occasione verrà diffuso il documento della Riserva della Biosfera Unesco volto a promuovere una “Carta dei Comuni attivi nella governance del cambiamento climatico e delle migrazioni climatiche”. Verrà letto e diffuso sempre nella occasione, con nostro onore, un Documento trasmesso per l'Evento dal Prefetto, Suor Alessandra Smerilli F.M.A., del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Città del Vaticano.

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L’Evento ha il Patrocinio del Comune di Perugia, dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, della Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, che aveva già dato il patrocinio al Gruppo di studio e di analisi sulle migrazioni climatiche promosso dalla Riserva MAB Unesco del Monte Peglia

In questi contesti il progetto “PEACE”, volto all’incremento della resilienza delle popolazioni e delle cooperazioni interistituzionali promosso dalla Riserva MAB Unesco del Monte Peglia con l’Università dell’Aquila ha di recente avuto il prestigioso patrocinio IDSSD dell’Unesco, ventesimo su cinquantuno su scala mondiale e unico progetto italiano per questa sessione.

L’evento è attuazione dell’Obiettivo B dello “Hangzhou Strategic Action Plan”, secondo cui “Biosphere Reserves can contribute to peacebuilding by playing a role in just transitions and global justice”. Lo “Strategic Action Plan” approvato nel corso del Quinto Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera Unesco tenutosi in Hangzhou (Cina) dal 22 al 26 settembre 2025 pone i doveri e le scadenze dei Governi a tutela e sostegno delle Riserve della Biosfera Unesco, nodi strategici e Istituzioni cardine della tutela climatica su scala mondiale, nel principio fondativo della varietà delle governance delle Riserve.

Le migrazioni indotte dai cambiamenti climatici sono la sfida globale più urgente e complessa, e nodo gordiano dei tempi. Analisi della Banca Mondiale prevedono fino a 216 milioni di sfollati entro il 2050, con incrementi esponenziali delle tensioni sociali e delle guerre. E’ urgente una ridefinizione su scala globale delle strategie e delle tutele volte a rafforzare i diritti fondamentali e la tenuta ordinamentale, la prevenzione dei conflitti e la stabilità geo-strategica e geo-climatica insieme.



Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia