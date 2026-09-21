"Siti Etruschi nel circondario del Lago di Bolsena tra il Fiora, il Paglia e il Tevere"

Curato da Pietro Tamburini e pubblicato da Nuova Immagine Editrice, il volume racconta la storia e la vita degli Etruschi - dalla preistoria fino alla romanizzazione - in un’area compresa tra la Toscana meridionale, l’Umbria occidentale e il Lazio settentrionale. Attraverso la documentazione archeologica, il libro esplora il legame tra le importanti città-stato di Vulci e Velzna (Orvieto) e gli altri centri dell'Etruria centrale.

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