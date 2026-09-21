"Siti Etruschi nel circondario del Lago di Bolsena tra il Fiora, il Paglia e il Tevere"
Venerdì 25 settembre, alle 16.30, la Saletta delle Conferenze del Museo Etrusco "Claudio Faina" di Orvieto ospita la presentazione del libro "Siti Etruschi nel circondario del Lago di Bolsena tra il Fiora, il Paglia e il Tevere". L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Solini Colalè, presidente della Fondazione Faina. A seguire, interverranno alla presentazione l’autore Pietro Tamburini e Giuseppe M. Della Fina.
Curato da Pietro Tamburini e pubblicato da Nuova Immagine Editrice, il volume racconta la storia e la vita degli Etruschi - dalla preistoria fino alla romanizzazione - in un’area compresa tra la Toscana meridionale, l’Umbria occidentale e il Lazio settentrionale. Attraverso la documentazione archeologica, il libro esplora il legame tra le importanti città-stato di Vulci e Velzna (Orvieto) e gli altri centri dell'Etruria centrale.
"Un appuntamento imperdibile per scoprire la storia antica e le origini del nostro territorio" affermano dalla Fondazione per il Museo Claudio Faina.
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