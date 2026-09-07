VI edizione per "Il Dardo dei Borghi", torneo degli arcieri storici de "I Borghi più belli d'Italia"

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Dal 2021 la Compagnia Arcieri Storici Terra de Lugnano, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Lugnano in Teverina, organizza nel mese di settembre una sfida tra gli arcieri storici de "I Borghi più belli d’Italia". Quest’anno la manifestazione si trasformerà in un vero e proprio Torneo dei Borghi Campioni, che vedrà protagonisti i cinque borghi vincitori delle edizioni disputate finora: Anghiari (Toscana), Bevagna, Lugnano in Teverina, Montone (Umbria) e Offida (Marche). Il borgo ospitante sarà quello di Lugnano in Teverina e la competizione si svolgerà in Piazza Santa Maria, di fronte alla Collegiata di Santa Maria Assunta, costruita all’inizio del XII secolo, comunque prima del 1230, come attestato da un’iscrizione murata nel portico.

La giornata scelta, quella di domenica 13 settembre, avrà inizio alle 10.30 con il corteo in costume che partirà da Palazzo Pennone, sede del Comune, per raggiungere Piazza Santa Maria. Il corteo sarà aperto dalle autorità del borgo ospitante, seguite dalle delegazioni dei borghi partecipanti, ciascuna composta dal confalone del borgo, dai notabili e dai sei arcieri. A chiudere il corteo sarà la squadra di Lugnano in Teverina. Ogni borgo sarà rappresentato da sei arcieri, che si sfideranno lanciando tre frecce per turno verso un bersaglio posto a 16 metri di distanza, costituito da anelli di ferro di diametro progressivamente più piccolo. Il Torneo si articolerà in due fasi:

dalle 11: qualificazioni a eliminazione

- prima manche: tre tiri sull’anello da 40 cm

- seconda manche: tre tiri sull’anello da 30 cm

Accederanno alla finale gli arcieri che avranno centrato con almeno una freccia entrambi gli anelli.

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dalle 17: finale a punti

- prima manche: anello da 20 cm; ogni freccia a segno vale 3 punti

- seconda manche: anello da 10 cm; ogni freccia a segno vale 4 punti

Al termine della competizione, sarà proclamato vincitore il borgo che avrà totalizzato il maggior numero di punti, sommando i punteggi ottenuti da tutti i propri arcieri qualificati.

Sarà inoltre assegnato un riconoscimento individuale all’arciere che avrà realizzato il punteggio più alto. Il Dardo dei Borghi si propone di unire sport, storia e tradizione in una giornata dedicata alla valorizzazione de "I Borghi più belli d’Italia" e alla riscoperta dell’antica arte del tiro con l’arco storico. Sarà inoltre un'occasione di confronto tra amministratori e cittadini di cinque borghi associati, per promuovere sinergie e iniziative per lo sviluppo e la crescita sociale, culturale e turistica di territori in grande crescita.