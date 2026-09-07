La Fortezza Albornoz ospita il Dog Day Festival

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Rinviato a causa del maltempo, domenica 13 settembre avrà luogo l’appuntamento con la prima edizione del "Dog Day Festival", la manifestazione - organizzata dalla GC Eventi con il patrocinio del Comune - dedicata al mondo dei cani che si svolgerà alla Fortezza Albornoz. La giornata prenderà il via alle 10 e proporrà un ricco programma di attività, dimostrazioni ed esibizioni pensate per far conoscere le diverse discipline cinofile e il rapporto tra cane e conduttore.

Nel corso del Dog Day Festival si terranno una mostra cinofila e dimostrazioni di Hoopers, Agility, Dog Dance e Disco Dog, oltre a prove di ricerca in superficie, dedicate alla ricerca di persone. Spazio anche all’obbedienza di base, all’IGP, disciplina che comprende esercizi di utilità e difesa con attacco sportivo, alla ricerca olfattiva Nosework e al Rally Obedience. Durante la manifestazione sarà inoltre presente un’area espositiva dedicata al settore.

L’ingresso alla manifestazione è di 10 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni.