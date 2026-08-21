Proiezione in anteprima del film "Limoni a Varsavia" in Piazza Santa Maria

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Domenica 23 agosto, alle 21, in Piazza Santa Maria avrà luogo la proiezione pubblica in anteprima del film "Limoni a Varsavia", il nuovo lungometraggio di finzione di Bruno Colella, presentato fuori concorso al 72° Taormina Film Festival. Una scena del film è stata girata proprio a Lugnano in Teverina, il centro dove Luigi Cremona ha acquistato e valorizzato l’antico Monastero di Santa Chiara. Critico enogastronomico e amico del regista, Cremona appare nel film, insieme alla moglie Lorenza Vitali, interpretando se stesso: è lui a consigliare ai due protagonisti di partire per l’Italia alla ricerca di chef di eccellenza.

"Limoni a Varsavia" racconta il viaggio on the road di due cugini italiani ormai cinquantenni, Nicola e Giuseppe (Roberto De Francesco e Ninni Bruschetta), gestori di un ristorante italiano nel centro di Varsavia. Assediati dalla concorrenza, seguono il suggerimento di Cremona e attraversano l’Europa a bordo di due Harley Davidson, dalle città polacche fino alle soglie della Sicilia, alle radici della loro origine. Con loro, un piccolo albero di limoni che sembra un semplice souvenir, ma che forse nasconde una sorpresa.

Accanto ai protagonisti, un cast internazionale e italiano di grande spessore: Anna Cieślak e Marieta Żukowska, Denise Tantucci, Giulio Scarpati, Mariano Rigillo, Lina Sastri, Peppe Lanzetta, Antonella Attili, Pietra Montecorvino, Totò Onnis e Nino Frassica. E i veri chef nelle parti di se stessi: Filippo La Mantia, Gianfranco Vissani, Dario Cecchini, Gino Sorbillo e Federico Delmonte. Musiche originali di Eugenio Bennato.

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Le riprese si sono svolte a Varsavia, Danzica, Breslavia, Monaco di Baviera e, in Italia, a Milano, in Umbria (appunto a Lugnano in Teverina), in Toscana, a Napoli, nel Cilento e in Sicilia. In Piazza Santa Maria, saranno presenti il regista Bruno Colella e Luigi Cremona, per un appuntamento che lega cinema, territorio e memoria di un luogo che ha ospitato le cineprese e che oggi accoglie il pubblico per la proiezione del film. L'ingresso è libero.



Per ulteriori informazioni sui posti:

349.6602285 - 347.3023607