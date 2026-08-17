Rievocazione storica delle nozze di Ottaviano e Virginia Baglioni e banchetto rinascimentale

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Il Castello di San Michele in Teverina ospita la seconda edizione della rievocazione storica delle nozze tra Ottaviano Baglioni, figlio di Alberto Baglioni dei Conti di Castel Piero e Sipicciano e Diana Monaldeschi della Cervara, e Virginia Baglioni, figlia di Pirro I Baglioni e Caterina di Galeotto de' Medici. La rievocazione si terrà sabato 22 agosto e sarà preceduta dalla visita guidata del palazzo e della corte insieme ad Anna Rita Properzi, guida turistica e ambientale escursionistica abilitata e iscritta nell’Elenco Nazionale del Ministero del Turismo.

A seguire presentazione della rievocazione e corteo nuziale in costumi del XVI e infine banchetto rinascimentale in Piazza Castello, con pietanze ispirate ai ricettari d’epoca. "Sarà un viaggio fiabesco fuori dalle rotte turistiche maggiori e la magia di un paesaggio, quello della Tuscia Teverina, che ha mantenuto intatto il suo fascino" anticipa la guida, pronta a narrare la storia di questi luoghi e della Famiglia Baglioni che dominò il territorio tra Lazio e Umbria e partecipò ad importanti eventi nel territorio italiano.

Pirro I Baglioni, infatti, è stato un personaggio chiave nella storia della prima metà del 1500 vincendo la battaglia d'Anghiari e salvando il Papa durante il Sacco di Roma. Un uomo dalle grandi virtù militari che partecipò alla difesa di Vienna dai Turchi. Quanto alla posizione del borgo di San Michele in Teverina, arroccato su uno sperone di tufo, è a dir poco affascinante. Sospeso come un’isola, si affaccia sulla parte meno conosciuta Valle dei Calanchi su cui svetta Civita di Bagnoregio, da dove si possono ammirare panorami unici e sconosciuti ai più.

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Il palazzo che domina il piccolo centro storico di San Michele in Teverina, un tempo Castel di Piero, fu una fortezza edificata nel XII secolo, e poi ricostruita a metà del 1500 dalla famiglia Baglioni a seguito della sua parziale demolizione. All’interno del castello si trovano interessanti stanze dipinte e la suite del Principe di Montholon, generale dell’esercito francese, ambasciatore di Napoleone I, compagno d’esilio di quest’ultimo all’Isola di Sant’Elena e suo erede, deputato dell’impero sotto Napoleone III, che qui visse. Il castello è raggiungibile solamente attraverso un ponte in pietra, un tempo ponte levatoio. Oggi il palazzo appartiene a Philippe e Cecile Andrè che circa sette anni fa acquistarono la proprietà.

Si tratta di una dimora storica arricchita da pregiati mobili antichi e collezioni di opere d’arte nelle stanze. È una struttura ricettiva e chi interessato potrà richiedere anche il pernottamento negli appartamenti affacciati sulla piazza del castello. In passato quella che era la corte del castello, oggi si presenta come un’offerta di unità abitative indipendenti, dotate di tutti i confort più moderni, rappresentano il perfetto connubio tra storia e ospitalità contemporanea, perfette soluzioni per godersi momenti di relax tra la natura per un fine settimana romantico.

L'appuntamento è per le 16.45 a San Michele in Teverina, in Piazza Castello. Il costo della visita guidata di circa un'ora è di 20 euro. Quello della visita guidata e della cena rinascimentale 45 euro (ingresso a palazzo 15 euro e cena 30 euro). La presenazione dell'evento avrà luogo alle 18. Mezz'ora dopo partirà il corteo nuziale e alle 19 la rievocazione storica delle nozze Baglioni con personaggi in costume, fino alle banchetto nuziale rinascimentale per le 20 (prenotazioni per il banchetto: 393.1053455). Pernottamento: info@castellodisanmichele.it.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

333.4912669 (anche WhatsApp) – annaritaproperzi@gmail.com

https://annaritaproperzi.it/prenota-la-passeggiata/

https://t.me/lepasseggiatediannarita