Alla scoperta dei segreti del mare della Liguria di Ponente, un viaggio subacqueo in diretta

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Il mare è il più grande scrigno di biodiversità del Pianeta. Ospita organismi che vanno dai più microscopici ai più imponenti, caratterizzati da forme, colori e comportamenti straordinari. Spesso si pensa che questa ricchezza appartenga solo agli abissi più profondi e lontani, ma non è così. Anche il mare costiero – quello superficiale dove si frangono le onde e si trascorrono le vacanze estive – nasconde un mondo che pensiamo di conoscere, ma che in realtà è quasi del tutto ignoto.

Svelare questa vita sommersa è l’obiettivo dell'evento in diretta organizzato da Operanova in collaborazione con l'Associazione Informare e la biologa marina Monica Previati della Ubica Srl. Grazie a un collegamento in tempo reale dal mare di Cervo, sabato 4 luglio alle 17.30 nella struttura al civico 13 di Villanova, il pubblico potrà assistere ad una vera e propria esplorazione subacquea guidata.

"Grazie all'impiego di speciali tecnologie - spiega Fabio Rossetto, presidente dell’Associazione Informare - i nostri operatori si collegheranno direttamente da sott'acqua, dialogando dal vivo con il pubblico. Gli spettatori potranno vedere in tempo reale tutto ciò che vive e si muove nel nostro mare".

"Un’occasione unica - sottolinea la biologa marina Monica Previati - per cambiare prospettiva sulla fauna locale. Sorprenderà scoprire quanto sia ricco e meraviglioso il nostro mare se impariamo a leggerne le storie". Un appuntamento da non perdere con la scienza e la divulgazione ambientale, il terzo realizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto nell'ambito del ciclo "Abitare le domande".