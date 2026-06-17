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Sarà presento giovedì 18 giugno alle 16 nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Viterbo il 5° Quaderno di Storia del Risorgimento nella Tuscia pubblicato da Annulli Editori in collaborazione con il Comitato Provinciale di Viterbo dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il volume, a cura di Antonio Quattranni, direttore del Comitato Provinciale, raccoglie gli atti del convegno "Il Viterbese verso l’Unità d’Italia: storie di confine tra Lazio, Umbria e Toscana”.

Alla presentazione interverranno il direttore dell’Archivio di Stato Gaetano Petraglia e il curatore insieme ad alcuni autori dei saggi. Attraverso i contributi di Enrico Fuselli, Micaela Merlino, Giorgio Fanti, Danila Dottarelli, Massimiliano Marzetti, Nando Onofri, Angelo Biondi, Bonafede Mancini e Fabrizio Mancini il volume presenta un panorama ampio riguardo alle relazioni e ai fatti accaduti nel percorso unitario risorgimentale del Viterbese.

Viterbo e il suo territorio si sono trovati durante l’Ottocento nella condizione di “frontiera”, prima con il Granducato di Toscana e poi con il Regno d’Italia sabaudo. Questa fisionomia di “terra di confine” è appunto al centro delle ricerche che saranno presentate dai numerosi relatori nel corso del Convegno che si svilupperà per l’intera giornata.

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Un tema di particolare interesse storiografico per la nostra provincia che ha avuto, soprattutto nel decennio tra il 1860 e il 1870, un ruolo di area di confine in cui sono avvenuto vicende storiche che hanno avuto conseguenze anche nelle fasi successive dell’Unità d’Italia. Inoltre, sono anche analizzati i rapporti con la vicina Orvieto per le vicende del Comitato di emigrazione viterbese in quella città.

Sulla base di ricerche inedite sono ripercorse le tappe che hanno portato alla definizione dei confini, alla istituzione delle dogane e dei corpi militari che ne hanno avuto il controllo durante gli anni più complessi della storia risorgimentale tra insurrezioni e restaurazioni. Un periodo che ha contribuito alla trasformazione della città di Viterbo e del suo territorio da realtà consolidata storicamente come possedimento della Chiesa alla nuova condizione di ambito compreso nella provincia di Roma nuova Capitale italiana.

Per ulteriori informazioni:

https://risorgimento-viterbo.jimdofree.com