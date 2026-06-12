Alessandro Maurizi presenta il secondo giallo storico: "Il diavolo nel palazzo"

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Dopo il successo del romanzo "Gli Invisibili di San Zeno", Alessandro Maurizi torna con le vicende di Federico Giorio. Il sequel, uscito martedì 28 aprile, si intitola "Il diavolo nel palazzo" ed è nuovamente edito Mondadori. In una serie di presentazioni, sia a livello nazionale che locale, Maurizi farà tappa a Bolsena domenica 14 giugno, all'Auditorium Comunale in Piazza Matteotti, a partire dalle 18.30. Sarà un incontro alla scoperta del secondo mistero da risolvere per Federico Giorio, il giovane procuratore legale che combatte gli abusi della pubblica sicurezza nella Verona post-unitaria: un giallo storico ambientato sempre nelle atmosfere veronesi scure e brumose di fine Ottocento.

Maurizi, già ispettore di Polizia, è direttore di Ombre Festival e con il libro “Invisibili di San Zeno” ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Acquanoir alle Terme di Suio, “Miglior Giallo Storico” al Giallo Trasimeno, il primo posto sia ad Ombre Gialle di Galliate che nella Sezione Romanzo Storico di Garfagnana in Giallo, il Premio della Critica al Premio Letterario Milano International, Premio Speciale della Giuria alla XIII edizione Premio Città di Ladispoli, il primo posto a Busseto Concorso Nazionale "Verdi Letterati".



La presentazione, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Bolsena e con il contributo della Regione Lazio (L.R. 24/2019 – Piano annuale 2025). Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte.