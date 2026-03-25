Al Teatro Boni Maddalena Emanuela Rizzi è "Hedy Lamarr. Una donna tra genio e bellezza"

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Si conclude al Teatro Boni di Acquapendente la Stagione 2025/26 con la direzione artistica di Sandro Nardi. A completare un cartellone che, spettacolo dopo spettacolo, ha riscontrato un notevole successo di pubblico è "Hedy Lamarr. Una donna tra genio e bellezza", in programma domenica 29 marzo alle 17.30.

Protagonista di questa produzione Seven Cults è Maddalena Emanuela Rizzi, nel ruolo di una figura, Hedy Lamarr, attrice e inventrice del Novecento, austriaca ebrea fuggita per sfuggire al nazismo e diventata una diva del cinema negli Stati Uniti. Considerata una delle donne più affascinanti del secolo scorso, in lei si intrecciano scienza, cinema e bellezza.

La sua storia è quella di una mente brillante e di un talento poco riconosciuto, capace di immaginare innovazioni che hanno aperto la strada a tecnologie moderne come il wi-fi e molte altre. Un ritratto teatrale che restituisce la complessità di una donna che ha saputo distinguersi tanto sullo schermo quanto del mondo scientifico.

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I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

0763.733174 - 334.1615504 (anche via WhatsApp)

www.teatroboni.it