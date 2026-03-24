"Sausage Walk Italia", torna la passeggiata solidale e scodinzolante dei bassotti

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La Stagione 2026 della Sausage Walk Italia, l’evento nazionale dedicato ai bassotti giunto all’ottavo anno, prenderà il via domenica 29 marzo e, nella Tuscia, sarà nuovamente Bolsena la città di riferimento, offrendo uno scenario unico tra lago e centro storico. La passeggiata partirà alle 11 da Largo Alberto Bruti – il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 10.30 – seguendo un percorso ad anello.

"Questo – afferma il sindaco, Andrea Di Sorte – è un evento al quale teniamo molto e, dopo il grande successo dello scorso anno, lo riproponiamo. Bolsena è una città pet friendly e la passeggiata dei bassotti si colloca perfettamente nel nostro contesto. Ci aspettiamo tantissime persone con i propri amici a quattro zampe".

La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 36 località di tutta Italia e nel Canton Ticino, con un coinvolgimento crescente rispetto allo scorso anno. Sarà possibile osservare il passo iconico e simpatico dei bassotti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

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Molti Comuni hanno già concesso il loro patrocinio, confermando l’importanza dell’iniziativa, che idealmente unisce i "bassottisti" in un grande incontro nazionale. La partecipazione è libera e gratuita. Il numero dei bassotti che sfileranno non è ancora noto, ma ci si attende un grande susseguirsi di zampette veloci, code scodinzolanti e abbai gioiosi.

Ogni luogo avrà un Alfiere SWI che individuerà il punto di incontro e proporrà un percorso sicuro, approvato dalle autorità locali, con pochi attraversamenti e lunghezza adatta alle zampe corte dei bassotti, ma aperto anche a cani di taglia maggiore. Non mancheranno foto di gruppo nei luoghi più caratteristici, per sorprendere il web con il numero di partecipanti.

Al termine, saluti e scambio di contatti per continuare amicizie anche nella vita reale. L’organizzazione ha previsto un kit speciale per i bassotti, completo dell'immancabile papillon da collezione, il cui acquisto contribuirà a sostenere le attività dell’Associazione “Bassotti… e poi più – OdV”, charity partner dell’evento che si conferma come la passeggiata più lunga d’Italia.

Per ulteriori informazioni:

mb@sausagewalkitalia.it