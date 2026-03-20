"La Settimana Santa in Sicilia. Un viaggio negli scenari narrativi verghiani" con Carmelo Vecchio

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L'Università delle Tre Età di Orvieto si ritroverà all’Auditorium "Gioacchino Messina" di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, per la presentazione del libro "La Settimana Santa in Sicilia - Vizzini - Un viaggio negli scenari narrativi verghiani" di Carmelo Vecchio. Attualmente docente dell'Unitre, dopo aver a lungo insegnato al Liceo Majorana di Orvieto, il professor Vercchio è appassionato e profondo conoscitore dell’opera letteraria di Giovanni Verga nonché delle tradizioni culturali e popolari della Sicilia, amata terra d’origine.

Il suo ultimo lavoro creativo è pubblicato da La Valle del Tempo editore (Napoli). La prefazione è curata da monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi. Alla presentazione in programma per venerdì 27 marzo alle 17 parteciperanno don Stefano Puri, vicario generale della Diocesi e l'editore Mario Rovinello. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Diocesi e inserita nella rassegna aperiodica Unitre "Visioni Letterarie", sarà moderata dal vicepresidente Alberto Romizi, che sarà anche sensibile lettore di alcuni stralci.

"Con questa intensa presentazione - afferma il presidente, Riccardo Cambri - l'Unitre conclude un trittico dedicato ad un gigante della letteratura italiana ed internazionale qual è Verga, che siamo riusciti a proporre grazie alla competenza del professor Vecchio. Docente prezioso e disponibile, Carmelo è oramai una delle colonne didattiche della nostra Istituzione. A lui il sincero ringraziamento del Consiglio Direttivo Unitre Orvieto".



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.