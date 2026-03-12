Focus su "Pagliano: un sito romano sorto alla confluenza del Paglia con il Tevere"

eventi

di D.P.

Invita ad approfondire uno dei contesti archeologici più interessanti dell’area compresa tra Umbria e Lazio come il Porto Fluviale di Pagliano, situato nel punto strategico in cui il Paglia confluisce nel Tevere, l’incontro promosso dall’Associazione Ex Alunni del Liceo Classico "F.A. Gualterio" di Orvieto in programma per sabato 21 marzo alle 17 nella Sala Accoglienza della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" con gli archeologi Francesco Pacelli ed Elisa Sciamannini, che presenteranno i risultati delle ricerche archeologiche e delle indagini storiche condotte negli ultimi anni, ricostruendo l’evoluzione dell’insediamento romano e il suo ruolo nel sistema economico del territorio.

Gli studi hanno evidenziato, infatti, come già oltre duemila anni fa l’area archeologica fosse caratterizzata da strutture produttive e da infrastrutture legate al traffico fluviale, rappresentando un nodo fondamentale per i collegamenti commerciali e per la circolazione delle merci tra l’entroterra e Roma. Particolare attenzione sarà dedicata all’antico porto fluviale che sorgeva proprio presso la confluenza tra i due corsi d’acqua. In Età Romana, il Tevere rappresentava una delle principali vie di trasporto verso la Capitale e i piccoli scali lungo il suo percorso permettevano il carico e lo scarico di merci provenienti dalle campagne e dalle ville rustiche della valle.

Il Porto di Pagliano doveva svolgere una funzione di raccordo tra il sistema agricolo locale e la grande rete commerciale che faceva capo a Roma. Attraverso l’analisi dei reperti, delle strutture e del paesaggio antico, gli archeologi illustreranno come questo sito contribuisca a comprendere meglio la storia economica e insediativa della Valle del Tevere, oltre a restituire un’immagine più articolata del rapporto tra Orvieto e il suo territorio in epoca romana. L'incontro, aperto alla cittadinanza, si inserisce nelle attività culturali promosse dall'Associazione Ex Alunni del Liceo Classico "F.A. Gualterio", con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza del patrimonio storico e archeologico locale.