eventi

Al Teatro degli Avvaloranti Giulia Trippetta è ancora "La moglie perfetta"

giovedì 12 marzo 2026

Nell'ambito della Stagione di prosa del Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve venerdì 13 marzo alle 21 andrà in scena "La moglie perfetta" di e con Giulia Trippetta. Il fortunato spettacolo della talentuosa attrice monteleonese, allieva di Anna Marchesini all'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma, è prodotto da Marche Teatro e Agidi Srl è un divertente invito a riflettere.

In scena una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50 per raccontare la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, che diventa la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere. Il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”.

Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la maschera di donna perfetta? Crede davvero alle regole che impartisce con tanta dedizione, o è semplicemente vittima di un sistema che la accetta solo perché sottomessa a stereotipi e chili di mascara? E può questa donna, uscita da un’epoca che sembra non appartenerci più, parlare alle donne di tutti i tempi?

Compositore: Andrea Cauduro. Luci: Paolo Manti. Costumi: Nika Campisi.

Biglietti: Intero 15 euro, ridotto (sotto i 26 anni e sopra i 65 anni) 12 euro, loggione 8 euro
Possibilità di acquistare i biglietti online dal sito www.fontemaggiore.it, cliccando sull'icona Ticket online in cima alla pagina. 
 

