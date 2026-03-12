Al Teatro degli Avvaloranti Giulia Trippetta è ancora "La moglie perfetta"

eventi

Nell'ambito della Stagione di prosa del Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve venerdì 13 marzo alle 21 andrà in scena "La moglie perfetta" di e con Giulia Trippetta. Il fortunato spettacolo della talentuosa attrice monteleonese, allieva di Anna Marchesini all'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" di Roma, è prodotto da Marche Teatro e Agidi Srl è un divertente invito a riflettere.

In scena una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50 per raccontare la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, che diventa la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere. Il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”.

Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la maschera di donna perfetta? Crede davvero alle regole che impartisce con tanta dedizione, o è semplicemente vittima di un sistema che la accetta solo perché sottomessa a stereotipi e chili di mascara? E può questa donna, uscita da un’epoca che sembra non appartenerci più, parlare alle donne di tutti i tempi?

Compositore: Andrea Cauduro. Luci: Paolo Manti. Costumi: Nika Campisi.



Biglietti: Intero 15 euro, ridotto (sotto i 26 anni e sopra i 65 anni) 12 euro, loggione 8 euro

Possibilità di acquistare i biglietti online dal sito www.fontemaggiore.it, cliccando sull'icona Ticket online in cima alla pagina.

