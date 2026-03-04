Incontro con Renzo Martinelli e proiezione del film "Carnera - The Walking Mountain"

eventi

"Tutti i pugni che ho preso sono serviti a far studiare i miei figli". È il messaggio di sacrificio con cui si apre "Carnera - The Walking Mountain" e che farà da filo conduttore all’incontro di venerdì 6 marzo alle 21 a Città della Pieve che, dopo il successo di un mese fa riscosso a Magione, vedrà ripetere la proiezione della celebre pellicola dedicata al famoso pugile e il relativo approfondimento alla presenza del regista Renzo Martinelli, pronto a rispondere alle domande del pubblico presente in sala.

Sarà Palazzo della Corgna a rappresentare lo scenario ideale per l’evento culturale promosso dall’Associazione “Fogolâr Furlan” in Umbria in sinergia con l’Ente Friuli nel Mondo e in stretta collaborazione con il Comune di Città della Pieve, il Rotary Club Città della Pieve “Terre del Perugino” e l’emittente RTN Web Radio-TV. L’appuntamento si preannuncia come un’occasione imperdibile per riscoprire l’immortalità di Carnera, autentico mito italiano, attraverso lo sguardo e soprattutto la presenza di Renzo Martinelli, rinomato per i suoi successi tra cui “Vajont – La diga del disonore” (2001), “Piazza delle Cinque lune” (2003), “Barbarossa” (2009) e “Ustica” (2016). Il regista ha deciso di sbarcare nuovamente in Umbria per rievocare, a diciotto anni dalle riprese, la parabola umana del pugile e condividere retroscena inediti di una produzione dal sapore internazionale che rappresenta un pezzo di storia del cinema.

La pellicola, che vanta un’anteprima mondiale nello storico Madison Square Garden di New York, ripercorre la storia di Carnera, il campione di pugilato friulano che, oltre a lottare sul ring, lotta contro l’ombra di un’infanzia vissuta nella miseria. Ad arricchire la serata pievese, oltre al racconto di aneddoti sul film da parte del regista lombardo rispondendo alle domande della platea, saranno anche gli interventi dell presidente dell’Associazione “Fogolâr Furlan” in Umbria, Stefano Mariotti; del sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini; del presidente del Rotary Club Città della Pieve “Terre del Perugino”, Giuseppe Piscitelli e del giornalista Marco Pareti.



L'ingresso è libero.