Palazzo Farnese e i Giardini Alti, il sogno farnesiano tra arte e potere

Domenica 1° marzo - appuntamento alle 10.15 - approfittando della gratuità nei musei, Anna Rita Properzi, guida turistica e ambientale escursionistica, propone per la prima domenica del mese, una visita guidata per conoscere la bellezza di Palazzo Farnese a Caprarola e degli splendidi Giardini Alti con le monumentali fontane e la Palazzina del Piacere. Continuano così gli itinerari dedicati alle più belle residenze farnesiane nei borghi della Tuscia, terra di origine della potente famiglia. Tanti furono i castelli e le dimore storiche a loro appartenute, ma il grande sogno farnesiano a Caprarola si esprime nell’ideale di villa di delizia, con un livello artistico ed architettonico che raggiunge la massima raffinatezza.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.