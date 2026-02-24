Palazzo Farnese e i Giardini Alti, il sogno farnesiano tra arte e potere
Domenica 1° marzo - appuntamento alle 10.15 - approfittando della gratuità nei musei, Anna Rita Properzi, guida turistica e ambientale escursionistica, propone per la prima domenica del mese, una visita guidata per conoscere la bellezza di Palazzo Farnese a Caprarola e degli splendidi Giardini Alti con le monumentali fontane e la Palazzina del Piacere. Continuano così gli itinerari dedicati alle più belle residenze farnesiane nei borghi della Tuscia, terra di origine della potente famiglia. Tanti furono i castelli e le dimore storiche a loro appartenute, ma il grande sogno farnesiano a Caprarola si esprime nell’ideale di villa di delizia, con un livello artistico ed architettonico che raggiunge la massima raffinatezza.
Il percorso storico si snoda attraverso gli affreschi degli appartamenti che narrano le imprese della famiglia assurta a potenza politica ed economica nel Rinascimento con l’elezione al soglio pontificio di Alessandro Farnese Papa Paolo III. Un viaggio nel mondo dell’arte tra i maggiori esponenti della pittura di fine ’500. Due grandi progetti furono concepiti per due grandi uomini: il Cardinale Alessandro Farnese senior (futuro Papa) incarica Antonio da Sangallo il Giovane, esperto di fiducia della grande famiglia, che realizzerà nella prima metà del 1500, una costruzione fortezza di forma pentagonale.
Sotto il controllo del Gran Cardinale Alessandro Farnese, nipote del Papa, sarà il genio di Jacopo Barozzi da Vignola, nella seconda metà del 1500, a continuare il capolavoro che oggi possiamo ammirare, un palazzo signorile elegante e adeguato alla potenza della famiglia, innestandolo sulla precedente costruzione. Il Cardinale Alessandro decise, intorno al 1579, di aggiungere ai giardini bassi un grande parco molto più vasto, diviso in quattro livelli, dove poter rilassarsi ed intrattenere ancor di più i suoi ospiti.
Salendo una serie di scale che partono dai Giardini Bassi e percorrendo dei magnifici viali alberati, si raggiungono i quattro livelli impreziositi da fontane monumentali. Con due scale semicircolari si arriva al terzo ripiano, adibito a giardino, circondato da alte sculture in peperino i Telamoni. Al centro sorge l’elegante costruzione della Palazzina del piacere, ed infine il quarto livello una vera sorpresa per la geometrica eleganza.
La quota di partecipazione è di 17 euro (visita guidata 15 euro + auricolari 2 euro), ridotta fino ai 16 anni d'età. L'ingresso a palazzo è gratuito per la prima domenica del mese.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni (necessarie):
333.4912669 (anche WhatsApp) – annaritaproperzi@gmail.com
https://annaritaproperzi.it/prenota-la-passeggiata/
https://t.me/lepasseggiatediannarita
