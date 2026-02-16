eventi

"La dispensa leggera. Per una cucina varia, organizzata e senza sprechi" (Giunti Editore, 2024) è il titolo del libro della food organizer Elisabetta Sala che sarà presentato sabato 21 febbraio alle 16.30 alla Limonaia Eco Cultural Art Hub di Porano. L'iniziativa, ad ingresso libero, è promossa dalla Biblioteca Comunale di Porano, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio" e l'Ecomuseo del Paesaggio deglI Etruschi. Un'occasione per incontrare e dialogare sul mondo della cucina con l’autrice che guiderà il pubblico verso un nuovo modo di abitare lo spazio più importante della casa, dispensando consigli utili per gestire i pasti senza stress e risparmiando. Al termine sarà offerto un brindizi "zero spreco".





Sinossi. Avete mai sperimentato quel momento di panico assoluto, quando, rientrando a casa per la pausa pranzo o dopo una lunga giornata di lavoro, non avete la più pallida idea di cosa preparare di buono, sano e veloce da mettere in tavola? Magari avete provato a risolvere la situazione con il menu settimanale, o vi siete immolati ai cibi pronti e in scatola, oppure placate l'ansia inzeppando dispense da cui pescare a caso (non di rado prodotti ormai scaduti) o stipando freezer mai grandi abbastanza. Per non parlare del momento che precede questo caos, quello della spesa, in cui, nonostante liste, programmi e strategie, tornate a casa con buste e bustoni di quello che poi non mettete in tavola. Se anche per voi è così, questo libro fa al caso vostro: grazie all'esperienza di Elisabetta, potete imparare a fare una spesa ragionata, a risparmiare nella scelta dei prodotti e a cucinare in maniera variata e completa, lasciando spazio alle necessità del momento e senza intasare frigorifero e dispensa.

Per ulteriori informazioni:

biblioteca@comune.porano.tr.it