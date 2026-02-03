Torna il cinema di Renzo Martinelli con il film su Primo Carnera

eventi

Giovedì 5 febbraio alle 20.30 torna in sala, scegliendo il Cinema "Nuovo Carpine" di Magione, il celebre regista Renzo Martinelli per un evento culturale ad ingresso libero con la successiva proiezione dedicato all’intramontabile pugile Primo Carnera. L’incontro è organizzato dall’Associazione culturale friulana in Umbria “Fogolàr Furlàn”, in collaborazione con RTN Web Radio-Tv, per riportare sul grande schermo la pellicola “Carnera - The walking mountain”, uscita nel 2008 a distanza di sette anni da uno dei film che lo ha reso piu' celebre, quello dedicato al disastro del Vajont (“Vajont – La Diga del Disonore”).





Con un bagaglio di tre lauree e una consolidata vocazione cinematografica che lo ha reso noto anche per aver voluto dare una rappresentazione cinematografica all'omicidio di Aldo Moro, coglie dunque l'invito dell'Umbria un personaggio che non ha fatto mistero di aver focalizzato la sua attenzione sull'umanità di Primo Carnera, emigrante friulano che dal paesino di Sequals (nel comune di Pordenone) riuscì ad emergere dalla povertà ottenendo il titolo mondiale di Pugilato negli Stati Uniti: “Ho sempre sentito mio padre parlare di questo pugile come esempio di tenacia e ambizione, così ho voluto dedicargli un film che negli anni ha suscitato l’interesse di tantissimi estimatori”.

Martinelli resterà a disposizione della platea per soddisfare ogni curiosità durante l'intera serata, che sarà stimolata dal giornalista Marco Pareti di RTN Web Radio-Tv e dal presidente dell'Associazione “Fogolar Furlan Umbria” Stefano Mariotti, che organizza eventi in partenership con l’Ente Friuli nel Mondo. L’evento verrà poi replicato nel prestigioso Palazzo della Corgna di Città della Pieve venerdì 6 marzo con una proiezione ospitata da vari Enti del medesimo comune pievese, fra cui si evidenzia la presenza del Rotary Club. Un'occasione per tutti, quindi, di conoscere uno spaccato della cultura italiana attraverso rappresentazioni di quella che è anche conosciuta come “settima arte”, raccontate direttamente dalla voce di chi le ha dirette.



