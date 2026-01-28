Carnevale, torna il Gran Ballo in Maschera al Teatro Boni

eventi

Sabato 14 febbraio dalle 23.30 il Teatro Boni di Acquapendente si trasforma in location elegante per vivere una notte magica, in una raffinata e fiabesca atmosfera d’altri tempi. L’occasione è il gran ballo in maschera di Carnevale, l’ideale per una notte da sogno e per rivivere lo splendore e i fasti di questa antica tradizione. Una notte a tutte danze con il dj Davide Lo Conte che nell’ultimo sabato di Carnevale fa risuonare musica elettrizzante per una festa per ogni età, unica nell’Alto Lazio e capace di attirare partecipanti anche da oltre i confini regionali.

Per una sera il teatro di Acquapendente diventa un vero e proprio salone ottocentesco. Come in una favola, scompaiono le poltrone, le luci illuminano gli stucchi e le decorazioni, mentre i drappi avvolgono i tre ordini di palchi. Le sfarzose e creative maschere, travolte dal ritmo della musica e dei balli, trascineranno tutti in una briosa kermesse da non perdere. Il ballo in maschera a teatro è inoltre inserito nel cartellone del Carnevale Aquesiano, uno dei più antichi della Tuscia, promosso dal Comune di Acquapendente in collaborazione con la Pro Loco e altre realtà cittadine.

Per ulteriori informazioni:

0763.733174 – 334.1615504 (anche WhatsApp)

www.teatroboni.it