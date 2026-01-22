eventi

di D.P.

Come saperi interdisciplinari, categorie concettuali e fili invisibili che si intrecciano in un unico respiro. Quello di una visionaria benedettina tedesca venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. E di una terra attraversata dalla sua stessa tensione interiore di silenzi fecondi e voci rivelatrici, dove la contemplazione non fugge il mondo ma lo trasfigura. A "Sapienza, cura e mistica: Ildegarda di Bingen e l’Umbria spirituale" è dedicato l’approfondimento al centro dell’incontro pubblico atteso sabato 7 febbraio alle 10 nella Sala Urbani del Palazzo dell’Opera del Duomo di Orvieto. Al centro, "Per fedeltà d'amore. Vocazione e affetti nella visione di Ildegarda di Bingen" (San Paolo Edizioni, 2025), il nuovo saggio di Francesca Serra, antropologa e regista RAI.

Un viaggio, intenso e coinvolgente. alla riscoperta dell’affascinante e attuale figura della monaca, profetessa, guaritrice e musicista del XII secolo, riletta attraverso una lente contemporanea tra spiritualità, antropologia, medicina e poesia, che esplora la vocazione come risposta a una chiamata d’amore, e la fedeltà come radice profonda del prendersi cura di sé, degli altri e del mondo. Le 208 pagine fresche di stampa e impresse con parole accessibili ma ricche di profondità parlano al cuore e al corpo invitando a ritrovare equilibrio interiore e senso del sacro nella vita quotidiana. Se la salute è da intenderse come armonia tra anima, corpo e natura, la spiritualità non è evasione ma pratica concreta, radicata nel vivere, nel sentire e nel condividere. La sapienza nasce dall’ascolto e diventa cura. La guarigione consiste nel riconoscere l’unità tra umano e divino, tra fragilità e luce.





A dialogare con l’autrice, una delle voci più attive in Italia nello studio e nella divulgazione della medicina e spiritualità ildegardiane – suo anche "Le donne aprono il cielo. Sulle tracce di Ildegarda di Bingen" (San Paolo Edizioni, 2017) – che tiene corsi e laboratori esperienziali rivolti ad una vasta community di appassionati e studiosi, intorno a un libro che "consola, ispira e restituisce forza vitale", saranno Laura Ricci, poeta e viandante, e Mario Morcellini, professore emerito della Sapienza Università di Roma. L’incontro, coordinato da Vittorio Tarparelli della redazione di Micropolis, si aprirà con i saluti di Andrea Taddei, presidente dell’Opera del Duomo, e di monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi.

Il testo si inserisce con forza e delicatezza nel panorama contemporaneo della spiritualità e della ricerca interiore, rivolgendosi al cuore ferito dell’uomo moderno. Attraverso i temi della salute interiore, del bisogno di vocazione, della fragilità dei legami, della marginalizzazione del corpo e della crisi del significato, intreccia parole e intuizioni antiche con le urgenti richieste di senso del contemporaneo, ricuce e tesse fili tra la scienza e il sacro e getta un ponte tra spiritualità e antropologia, tra teologia monastica ed eco-femminismo relazionale, proponendo una lettura originale e profonda della stabilitas benedettina come possibile risposta alla frammentazione dell’Occidente.

L'invito è quello di lasciarsi abitare da una conoscenza mai separata dalla compassione che consola, orienta e rigenera. "Medicina, fiaba e teologia, psicologia e spiritualità incarnata si intersecano al modello monastico in virtù della mistica, soprattutto femminile, in cui la sapienza del corpo propone una possibile guarigione non solo personale, ma anche collettiva. Il libro propone il cammino della coscienza politica e dell’anima che, attraverso la fragilità, la corporeità, la memoria del sacro e la ricerca di un nuovo orizzonte condiviso, cerca di manifestarsi per mezzo della fedeltà ai luoghi e al senso comunitario. Perché, nonostante tutto, il mondo ha bisogno di essere amato e riscoprire la voce profetica e visionaria di Ildegarda può essere un atto rivoluzionario, volto a ritrovare nel presente le radici di un futuro possibile: umano, luminoso, stabile".