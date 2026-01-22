Franco Breccolotto presenta il libro "Le lacrime che mi salvarono la vita"
Le emozioni che chiedono spazio, i luoghi che diventano casa, il dolore che può aprire nuove strade e possibilità. È tutto racchiuso nel libro "Le lacrime che mi salvarono la vita" di Franco Breccolotto pubblicato da Graus Edizioni che sarà presentato sabato 24 gennaio alle 17.30 alla Biblioteca Comunale Community Hub di Montecchio. A dialogare con l’autore, per esplorare insieme le tematiche del suo esordio letterario, sarà la psicologa Maddalena Pimponi.
Un viaggio poetico tra emozioni, ricordi e rinascita in cui l’esperienza personale si intreccia con la forza universale della poesia, raccontando amore e perdita, dolore e speranza. Radicato nella Sardegna che lo ha trasformato, l’autore guida il lettore attraverso quattro tappe – cammino, amore, consapevolezza e fine – offrendo uno specchio in cui ognuno può riconoscersi. Immagini ispirate all’isola e alcuni frammenti in lingua sarda completano questa raccolta, rendendo omaggio a una terra autentica e indimenticabile. Una raccolta intensa e sincera, dove la poesia incontra l’anima e la vita si racconta senza filtri.
L'ingresso è libero.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.