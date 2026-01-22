Franco Breccolotto presenta il libro "Le lacrime che mi salvarono la vita"

eventi

Le emozioni che chiedono spazio, i luoghi che diventano casa, il dolore che può aprire nuove strade e possibilità. È tutto racchiuso nel libro "Le lacrime che mi salvarono la vita" di Franco Breccolotto pubblicato da Graus Edizioni che sarà presentato sabato 24 gennaio alle 17.30 alla Biblioteca Comunale Community Hub di Montecchio. A dialogare con l’autore, per esplorare insieme le tematiche del suo esordio letterario, sarà la psicologa Maddalena Pimponi.

Un viaggio poetico tra emozioni, ricordi e rinascita in cui l’esperienza personale si intreccia con la forza universale della poesia, raccontando amore e perdita, dolore e speranza. Radicato nella Sardegna che lo ha trasformato, l’autore guida il lettore attraverso quattro tappe – cammino, amore, consapevolezza e fine – offrendo uno specchio in cui ognuno può riconoscersi. Immagini ispirate all’isola e alcuni frammenti in lingua sarda completano questa raccolta, rendendo omaggio a una terra autentica e indimenticabile. Una raccolta intensa e sincera, dove la poesia incontra l’anima e la vita si racconta senza filtri.

L'ingresso è libero.