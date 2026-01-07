Don Mario Brizi presenta "La Tuscia è Storia. La Francigena e i Giubilei a Viterbo"

eventi

La Via Francigena è un nuovo centro di "gravità permanente". Da anni numerosi viandanti la percorrono e molti altri ci si dedicano in più modi. Don Mario Brizi, già parroco di Santa Maria Nuova a Viterbo, è originario di Proceno e ben conosce l’importanza sia storica che contemporanea della propria cittadina, chiamata anche "la Porta del Lazio" appunto perché è il primo paese sulla Strada Romea che da secoli porta molti pellegrini a Roma.



In occasione dell'Anno Giubilare 2025 ha creato un libretto dal titolo "La Tuscia è Storia" dedicato alla Via Francigena, ai Giubilei ed alla centralità della Tuscia nella storia. Il volumetto, edito da Della Rocca Editore, sarà presentato sabato 10 gennaio alle 18, a Viterbo, nella Chiesa del Gonfalone. L’evento, realizzato in collaborazione con la ArciConfraternita del Gonfalone e degli Araldi di Maria, è patrocinato dal Comune di Viterbo, dalla Provincia di Viterbo e dalla Regione Lazio.

La presentazione sarà preceduta da un piccolo concerto d'organo alle 17.45 sotto il Gonfalone realizzato per il Giubileo del 1650, circondati dalle opere del Maestro Angelo Paccosi. Un'ottima occasione anche per visitare l’unica chiesa barocca della Città dei Papi.