Il Cinema Olympia festeggia con la città il suo primo secolo di vita

Sabato 27 dicembre il Cinema Olympia di Acquapendente spegnerà la candelina numero 100. Regione Lazio, Comune di Acquapendente, Biblioteca Comunale, Archivio Storico Comunale di Acquapendente ed Archeoclub saranno "dentro e vicino a lui" a partire dalle 17.30 con la sindaca Alessandra Terrosi che introdurrà i festeggiamenti con l’approfondimento “Il Cinema Olympia come contenitore di culture”. Seguirà Giuseppe Ciacci, presidente di ArcheoAcquapendente Aps con l’approfondimento "Il Cinema Olympia: un bene archeologico". Terminerà Cesare Goretti, esperto di multimedia e realtà virtuale con l’approfondimento “Dal cinema delle origini alle nuove tecnologie digitali”. Dopo il buffet-brindisi verrà proiettato alle 20.30 in versione nuovo restauro il film di Charlie Chaplin "La febbre dell'oro".

