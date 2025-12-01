Maura Zamola presenta "Le dee del lago. Santa Cristina, Santa Marta e le altre spiritualità femminili del Lago di Bolsena"

eventi

Sarà presentato sabato 6 dicembre alle 17 nella Sala Consiliare del Comune di Porano "Le dee del lago. Santa Cristina, Santa Marta e le altre spiritualità femminili del Lago di Bolsena" pubblicato ad agosto per i tipi di Effigi, il nuovo libro di Maura Zamola. L'iniziativa è promossa dal Centro Sociale e Culturale per Anziani Aps Porano, la presentazione sarà moderata da Cristina Caporali.



Nei paesi che circondano il Lago di Bolsena – da Montefiascone a Marta, da Bolsena a Gradoli – il culto popolare si esprime in una marcata devozione femminile: sante come Margherita, Cristina, Maria Maddalena, insieme alla Madonna, sono protagoniste di feste e tradizioni che affondano le radici nei secoli. Maura Zamola esplora con sensibilità e rigore le stratificazioni di questi culti, svelando come sotto le vesti cristiane si celino le sopravvivenze di antiche divinità femminili, legate alla terra, alla fertilità, al mistero della vita e della morte.



Attraverso toponimi, iconografie, leggende e luoghi sacri, l’autrice ricostruisce una mappa simbolica della spiritualità precristiana, ancora viva nei paesaggi culturali dell’Alto Lazio. Le chiese sorte sui templi etruschi e romani, le martiri bambine che richiamano Dee ancestrali, gli attributi mariani che conservano nomi e poteri di antica origine: tutto parla di un culto del femminino sacro che ha attraversato i millenni in forme cangianti, ma persistenti.Un contributo prezioso al recupero di quella sapienza femminile che la storia ufficiale ha tentato di dimenticare, ma che oggi riaffiora grazie al lavoro di studiose attente e appassionate.