Daniele Sabatini presenta il libro "Iubilæum Nostrum. Il Giubileo dei Due Papi"

eventi

La Spinosa e VesConte – Palazzo Cozza Caposavi annunciano la presentazione di "Iubilæum Nostrum. Il Giubileo dei Due Papi", l’atteso volume di Daniele Sabatini che ripercorre cronache politiche, curiosità storiche e l’attività della Commissione Giubileo della Regione Lazio, con contributi autorevoli e un’analisi approfondita dei grandi temi legati al Giubileo contemporaneo. L'incontro si terrà domenica 30 novembre alle 17.30 negli spazi storici di Palazzo Cozza Caposavi, nel cuore di Bolsena, luogo simbolico di dialogo culturale e divulgazione.

L'incontro si aprirà con i saluti di benvenuto di Francesco Cozza e Giovanni Bartoletti. Dialogando con Claudia Conte, attrice, attivista culturale e divulgatrice, l'autore Daniele Sabatini presenterà il contenuto del libro, il percorso di ricerca e le motivazioni che hanno guidato l’opera. L’appuntamento rappresenta un’occasione di grande valore per approfondire uno dei momenti più significativi della contemporaneità ecclesiastica, segnato dalla straordinaria presenza di due Pontefici, e per riflettere sulle dinamiche istituzionali, sociali e culturali che ruotano attorno al Giubileo del Lazio.