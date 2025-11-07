eventi

A.L.I.Ce. Città della Pieve e l’editore Vydia presentano lunedì 10 novembre alle 17.30 nella Sala Grande di Palazzo Corgna, a Città della Pieve, il libro scritto dal giornalista Vincenzo Varagona “Le mani nel cuore. La storia di Carlo Marcelletti, cardiochirurgo che ha salvato migliaia di bambini”. Il volume, ideato in occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa del cardiochirurgo pediatrico di fama mondiale, racconta, attraverso decine di testimonianze raccolte, la vita professionale ed umana del cardiochirurgo marchigiano.

Marcelletti ha salvato la vita a migliaia di bambini nati con malformazioni cardiache; insieme a Lucio Parenzan, anch’esso cardiochirurgo pediatrico, ha introdotto la cardiochirurgia pediatrica in Italia e in mezza Europa. Prima di lui i bambini nati con malformazioni cardiache erano destinati a non sopravvivere. Nel 1986 il primo trapianto su un bambino segna l’inizio della terapia chirurgica sulle malformazioni congenite del cuore nei pazienti pediatrici, da allora 25.000 i bambini curati e 10.000 quelli operati.

Per parlare dell’opera e del suo protagonista interverranno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Fausto Risini e del Presidente di A.L.I.Ce., Guerrino Bordi, il cardiologo pediatra Adriano Cipriani, allievo del Prof. Marcelletti, nonché volontario di A.L.I.Ce., l’autore Vincenzo Varagona e l’editore Luca Bartoli. Il libro può definirsi un gesto di giustizia nei confronti di un uomo poco fortunato, nonostante la professionalità e la fama. Marcelletti aveva in mente di cambiare la sanità in una regione non facile come la Sicilia, ma gli è stato impedito, con avvertimenti e pesanti minacce. Arrestato, con accuse gravissime, mai dimostrate, travolto dagli eventi si suicida il 6 maggio del 2009 non ancora sessantacinquenne, interrompendo così il corso della giustizia iniziato solo l’anno precedente.

Pubblicità

Nel volume sono contenute testimonianze della famiglia, di colleghi, pazienti, giornalisti.