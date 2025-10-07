Daniele Sabatini presenta "Iubilaeum Nostrum. Il Giubileo dei Due Papi"

eventi

Mercoledì 8 ottobre alle 18 la Casa del Vento di Bagnoregio ospita la presentazione del libro “Iubilaeum Nostrum. Il Giubileo dei Due Papi” (Eclettica, 2025) di Daniele Sabatini. Un incontro speciale per approfondire le cronache politiche, le curiosità storiche e le attività della Commissione Giubileo della Regione Lazio. A dialogare con l'autore, dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Profili, sarà il vaticanista Americo Mascarucci.

Il libro non affronta i temi del Giubileo dal punto di vista spirituale o della fede. Piuttosto, è una trattazione, a tratti autobiografica, dei principali momenti legati all’attività istituzionale della Regione Lazio e, in particolare, della commissione speciale denominata Giubileo 2025. Non mancano aneddoti, piccoli e grandi episodi che hanno accompagnato il lavoro delle Istituzioni centrali e locali nel percorso di avvicinamento all’apertura della Porta Santa e di organizzazione e promozione degli eventi giubilari. Vengono toccate alcune delle più interessanti dinamiche politiche regionali che hanno contraddistinto gli anni 2023, 2024 e 2025. Non è neppure un libro di storia. Tuttavia vengono citati luoghi, personaggi, fatti e falsi storici che, nei secoli, hanno caratterizzato e talvolta segnato diversi dei giubilei della storia della Cristianità. Con il passare dei mesi, è diventato un libro scritto in presa diretta rispetto ad alcuni avvenimenti drammatici ed epocali del nostro tempo: dalla morte di Papa Francesco il giorno del Lunedì dell’Angelo 2025, alla “convocazione” dei big della Terra per partecipare alle sue esequie fino al conclave che ha visto i cardinali eleggere il nuovo successore di Pietro, Papa Leone XIV. Ed è proprio con l’inizio del suo pontificato che è stato dato seguito al Giubileo della Speranza. Una staffetta che, solo un’altra volta in tutta la storia della Chiesa, ha visto due papi presiedere il medesimo Giubileo.

L'autore, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma e in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli “Studi della Tuscia”, è export manager e consulente aziendale, già docente nell’ambito del Master di II livello in “Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa” presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Consigliere regionale del Lazio dal 2013 al 2018, rieletto nel 2023. È presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia, membro delle commissioni permanenti “Bilancio”, “Sanità e Servizi Sociali”, “Agricoltura e Ambiente” e “Trasparenza” di cui è vicepresidente. E’ inoltre componente della commissione speciale “Giubileo 2025”. Da sempre appassionato di storia dei giubilei e di itinerari della fede. Dal 2017 è cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.