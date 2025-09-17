eventi

Venerdì 26 settembre alle 18.15 presso la sede dell’Associazione EstroVersi a Canale di Orvieto, in Via Nettuno 17, si terrà la presentazione del libro "Medioevo che crea. Innovare, inventare, sperimentare nell’Italia dei secoli X-XIV", a cura di Franco Franceschi, Paolo Nanni e Gabriella Piccinni, pubblicato nel 2025 per i tipi di Editori Laterza.

Il libro, che propone contributi di numerosi studiosi, tra i quali Franco Cardini, Amedeo Feniello e Andrea Zorzi, oltre ai curatori stessi, affronta quello che è un tema molto dibattuto, ovvero se davvero il Medioevo fu un periodo primitivo, pericoloso e soprattutto arretrato o se invece una delle sue caratteristiche fu proprio quella di saper ripensare i modelli che provenivano dal passato. Grazie all’apporto dei maggiori esponenti della medievistica italiana e internazionale, l’opera, di grande impatto e originalità, mostra come il Medioevo fu in realtà un’epoca estremamente creativa, caratterizzata da innovazioni, sperimentazioni e invenzioni a tutto campo, restituendone al lettore un’immagine diversa e sorprendente.

Con Gianluca Foresi, attore che da anni lavora nell’ambito delle rievocazioni storiche, dialogherà uno dei curatori, il professor Franco Franceschi, dottore di ricerca in Storia Medievale, che è stato borsista dell’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli e dello Harvard Center for Italian Renaissance Studies di Firenze. Specialista di storia urbana dei secoli XIII-XVI, ha pubblicato numerosi saggi su tematiche di natura economica e sociale, è membro dei comitati scientifici di varie istituzioni e fa parte del Comitato per la Didattica della Laurea Magistrale in Storia e Filosofia e del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Studi Storici delle Università di Firenze e Siena.

Interverrà inoltre Renato Chiti, ideatore e organizzatore del Festival del Turismo Medievale e del Festival dei Luoghi Medievali che, in Toscana, Trentino, Lazio e Marche (ultima edizione a Fermo nel 2025) mettono in vetrina i luoghi medievali italiani eccellenti e le loro rievocazioni storiche. Pone le basi per la nascita nel 2021 della prima Rete delle Città Medievali Italiane, che nel 2025 si trasforma in DMO - Luoghi del Medioevo ETS, di cui assume l’incarico di presidente e destination manager, con l’intento di operare sul mercato turistico internazionale attraverso il marchio Medieval Italy. L’evento sarà arricchito dagli interventi musicali di Luca Ottavi. Si ringrazia per la collaborazione la Libreria Giunti al Punto di Orvieto.

Seguirà aperitivo. L’ingresso è libero, posti limitati.

Per ulteriori informazioni:

320.7513785