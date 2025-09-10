Progetto E-3TH, svolta digitale per gli enti del Terzo Settore. Work Cafè a Palazzo Bisenzi
Fa tappa ad Orvieto E-3TH- evoluzione digitale per il Terzo Settore, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale che punta a colmare il divario digitale nel mondo del non profit attraverso la formazione gratuita di volontari, dipendenti e dirigenti che lavorano negli enti del terzo settore.
Venerdì 12 settembre, dalle 16 alle 18, a Palazzo Bisenzi, al civico 36 di Corso Cavour, appuntamento con il Work Cafè per scoprire tutte le opportunità offerte dal progetto E-3TH e conoscere i corsi di formazione gratuiti, già avviati nei territori coinvolti, per lo sviluppo delle competenze digitali negli enti del terzo settore. L’iniziativa vede la collaborazione di Anteas Odv e Associazione Palazzo Bisenzi.
E3-TH è un progetto promosso da Enfap Marche in partnership con Ancescao Aps, Cesvol Umbria, Csv Marche Ets, Terni Digital Aps, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, partnership tra pubblico e privato sociale che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, a cui è riconosciuto un credito di imposta.
Per ulteriori informazioni:
www.e3th.it
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.