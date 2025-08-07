Con "SereNata a Napoli", Serena Rossi omaggia le contraddizioni della sua città natale

eventi

Una "SereNata a Napoli", il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato dall'attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice Serena Rossi dedicato al capoluogo della Campania dove è nata nel 1985. In scena il racconto di una città dalle mille contraddizioni e dall'anima femminile fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per narrare un viaggio emozionante e intenso.



Sirena mitologica e cuore pulsante, Napoli prende forma e vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo, che vede la regia di Maria Cristina Redini ed è prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative, diventa così un mosaico di storie, canti e leggende che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare. Nell'ambito del Festival di Arti Performative "Suoni Controvento", la tappa umbra della tournée estiva è nel suggestivo Teatro Romano di Spoleto.

Qui venerdì 8 agosto alle 21, con la delicatezza della sua voce e la forza delle sue interpretazioni, Serena Rossi riporterà in vita l'essenza immortale di Napoli, i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la musica che accompagna la città da sempre. E lo farà insieme ad un'orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle, suoi anche direzione musica e arrangiamenti.





Al violino Gennaro Desiderio, alla chitarra Gianpaolo Ferrigno, al pianoforte e clavicembalo Antonio Ottaviano, alle percussioni Michele Maione, al violoncello Matteo Parisi e alla fisarmonica e clarinetto Luca Sbardella. Ad arricchire e cesellare il racconto la proiezione di potenti immagini storiche di Istituto Luce e i disegni dell'illustratrice Flora Palumbo. Videoartist Pietro Grandi.

Perché "SereNata a Napoli" non è solo uno spettacolo, è una dichiarazione d’amore. È l'omaggio a un luogo che ha cresciuto e ispirato, un invito a lasciarsi incantare da una terra di contrasti che vive e vibra, soffre e si innamora, risuona di storia e di futuro. Scritto da Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, lo spettacolo nasce da un'idea dell'interprete di Mina Settembre, voce di Anna in "Frozen".



In "C'era una volta...Scugnizzi" il suo esordio teatrale. Con la soap opera televisiva "Un posto al sole" la popolarità. Le luci dello spettacolo sono di Valerio Tiberi, i costumi di Flavia Liberatori. Gli abiti di Serena Rossi sono disegnati e realizzati in esclusiva da Laura Biagiotti. La distribuzione è di Savà Produzioni Creative. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Per ulteriori informazioni:

www.suonicontrovento.com