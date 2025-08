A "La Bella Stagione" Lorenzo Maragoni porta in scena "Stand Up Poetry"

eventi

Terzo appuntamento, giovedì 7 agosto alle 21.30, per "La Bella Stagione", festival di arti sceniche dedicato a Dante Cappelletti. Questa volta la scena si sposta a Quaranta, frazione di Piancastagnaio, a 1.000 metri sul livello del mare, dove, in una piazzetta all’interno del borgo, Lorenzo Maragoni porterà il suo spettacolo “Stand up poetry”.

Attore, regista, autore e poeta performativo, Maragoni dopo un percorso di studi in statistica, campo nel quale diventa Dottore di Ricerca nel 2015, si dedica al teatro. Dal 2018 partecipa al circuito italiano del poetry slam, di cui nel 2021 è campione nazionale e nel 2022 campione del mondo, rappresentando l'Italia alla World Cup di Parigi.

Ha al suo attivo tre monologhi: Stand up poetry (2021), Questa cosa che sembra me (2022) e Grandi numeri (2023). Tra le sue collaborazioni, quelle con il Teatro di Roma, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Metastasio di Prato, il Centro Santa Chiara di Trento, la Piccionaia di Vicenza, la Corte Ospitale, e l’Università degli Studi di Padova. Nel 2022 porta i suoi pezzi al programma tv Italia’s Got Talent e nel 2024 partecipa a E viva il videobox su Rai Due. Nel 2022 ha condotto la IX edizione del TedX di Padova.

Pubblicità

Ha pubblicato due libri, Poesie però non troppo, edito da Interno Poesia (2023) e Grandi Numeri, edito da Miraggi Edizioni (2024). Nel 2025 debutterà Tipico Maschio Italiano, una produzione Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Retropalco. Nella sua biografia su Instagram si definisce “il tuo amichevole poeta di quartiere”. E però Lorenzo è uno che fa ridere, non un poeta triste e malinconico. È uno che incanta.

La stand up poetry raccoglie il testimone di una tradizione millenaria di poeti improvvisatori, funamboli del verso sciolto, proponendo un format che tiene l’uditorio attento, incollato. Senza necessariamente lo scoglio della risata - come nella stand up comedy - ancora, dopo secoli, è il rapporto privilegiato e il dialogo che si crea tra poeta e pubblico quello che rende le performance uniche e preziose. Sono serate in cui l’artista, solo con il suo microfono, crea una profonda condivisione emotiva.



Di questi momenti irripetibili, Lorenzo Maragoni è un punto di riferimento a livello internazionale. “Stand-up poetry' è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand-up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia.



L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

347.4698861 (WhatsApp) - labellastagione25@gmail.com