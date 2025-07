Il Gruppo Ecologista "Il Riccio" per la Notte Verde Bianca Rossa

eventi

Il Gruppo Ecologista "Il Riccio" in occasione della Notte Verde Bianca Rossa in programma sabato 2 agosto a Città della Pieve, organizzata dall’Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare all'apertura in notturna del Museo di Storia Naturale e del Territorio (primo piano di Palazzo Corgna), dalle 21 a mezzanotte.

E alla "Passeggiata Notturna in Musica", con partenza da Palazzo Corgna alle 21 per la Fonte Trova attraverso Via Vittorio Veneto, Via Icilio Vanni e Parco di Santa Chiara per ritornare poi in Piazza Plebiscito, attraverso un percorso suggestivo completamente illuminato. La camminata sarà accompagnata dall'incantevole musica del duo Karma, una formazione internazionale musicale nata dalla volontà di due giovani studenti clarinettisti iscritti al Conservatorio, Carmine Del Canto e Marco Rojas, di interpretare repertori tra i più variegati, spaziando dal genere classico a quello klezmer, come dal jazz al huapango, derivato da danze tradizionali messicane, fino a raggiungere il mondo contemporaneo.



Nell'occasione verranno eseguite musiche di Delibés, McKeown, Douglas, Curtis, in punti e momenti definiti oltre alla Fonte Trova, luogo importante per il Gruppo Ecologista e i pievesi per il Giardino Comunitario dei Frutti riTROVAti con una sessantina di alberi da frutta e l’aiuola per gli insetti impollinatori e per l’attiguo Giardino dei Giusti.

