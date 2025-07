Incontro con Totò Cascio e Mauro Di Domenico tra cinema, musica e libri

Nato a Palazzo Adriano, in Sicilia, nel 1979, il primo all'età di 9 anni è stato protagonista del capolavoro di Giuseppe Tornatore, vincitore nel 1990 dell’Oscar per il Miglior Film Straniero, che firma anche la prefazione del libro "La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0" (Baldini+Castoldi, 2022) – la postfazione è di Andrea Bocelli – che è insieme memoir cinematografico e racconto autobiografico di formazione e rinascita ha raccontato la sua esperienza con la retinite pigmentosa con edema maculare che gli ha compromesso una carriera promettente e radiosa ma anche la consapevolezza acquisita grazie alla sua fede e al suo coraggio.

Serata di mezza estate tra cinema, musica e libri, quella di mercoledì 23 luglio alle 21.30, nel centro storico di Acquapendente condotta dal giornalista Francesco Corsi. Attesi ospiti della fortunata rassegna " Cultura alla Fonte della Rugarella ", promossa dal Comune e dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con Demea Eventi Culturali e inserita nel programma di appuntamenti "R-Estate ad Acquapendente" che andrà avanti fino a settembre propendo incontri, talk e firmacopie saranno, infatti, l'attore Salvatore Cascio per tutti da sempre Totò e il chitarrista, compositore e arrangiatore Mauro Di Domenico .

