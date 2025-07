Chiara, l'artrite reumatoide e la sua bicicletta. Incontro organizzato da A.L.I.Ce. a Palazzo Orca

eventi

Chiara Buiarelli è affetta da artrite reumatoide, ma proprio per questo, per sfidare la malattia, ha intrapreso un viaggio in bicicletta e ha chiesto all'Associazione A.L.I.Ce. di poter incontrare la popolazione e raccontare la sua esperienza. L'appuntamento è per mercoledì 23 luglio alle 10.30 a Città della Pieve, nella sede di prevenzione di A.L.I.Ce., al primo piano di Palazzo Orca (munito di ascensore).

"L’esercizio fisico - anticipano gli organizzatori - può aiutare le persone che vivono con l’artrite reumatoide a ridurre il dolore, migliorare la funzione articolare, rafforzare i muscoli attorno alle articolazioni colpite, aumentare l’energia, migliorare l’umore. La bicicletta è uno di questo, è un tipo di esercizio che offre benefici salutari per il cuore, è un eccellente esercizio a basso impatto più facile per le articolazioni rispetto ad altri esercizi aerobici, può aiutare a mantenere la salute cardiovascolare, aumentare la forza delle gambe e ridurre la rigidità mattutina, in particolare per coloro che convivono con l’artrite reumatoide che corrono un rischio più elevato di malattie cardiovascolari e complicanze. Si può andare in bicicletta all’aperto o utilizzare una cyclette in palestra o a casa propria Ce lo spiegherà bene Chiara, giunta alla tappa umbra del suo viaggio che la vede impegnata nei mesi di giugno, luglio e agosto in un percorso che attraversa Marche, Umbria, Toscana e Lazio".

