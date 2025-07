Matteo Belli in scena al Cordeschi con il monologo "Solità". Performance anche a Trevinano

eventi

Quarto appuntamento ad Acquapendente con la rassegna estiva "A cielo aperto" all'Anfiteatro Cordeschi, rara e affascinante struttura di teatro di tipo elisabettiano, promossa dal Teatro Boni, con direzione artistica di Sandro Nardi in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione Lazio.

Venerdì 25 luglio alle 21 va in scena "Solità", scritto e interpretato da Matteo Belli, una produzione Associazione Ca' Rossa con il contributo della Regione Emilia-Romagna. "Io sono solo un uomo, un uomo solo, un solo uomo". L'attore e regista teatrale bolognese porta sul palco un monologo, frutto di oltre tre anni di appunti iniziati con la pandemia del 2020, in cui trovano casa alcune delle riflessioni e sensazioni erranti che lo hanno accompagnato per tutto quel tempo: domande universali e risposte personali sul tema dell’esserci, sofferto e gioito, guardandosi attorno, osservando come altre creature possono declinarlo, intorno a lui, in modo episodico ma organico e riunendo racconti diversi intessuti da una trama unitaria.

Cosa c’entrano, per esempio, gli uni con gli altri, un bagaglio smarrito, una bottiglia d’acqua, una bandierina del calcio d’angolo, la miniatura di un calciatore, un fiore di cactus, due turisti stranieri, un cavallo da competizione, Amleto, l’identità, l’anima, la coscienza e le parole che usiamo tutti i giorni? Che rapporto hanno o possono avere personaggi così apparentemente eterogenei e che storia vogliono raccontare? Perché intitolare tutto questo con un vocabolo che non esiste, "solità"?

Se si volesse definire il genere di questo lavoro, lo si potrebbe chiamare "cabaret spirituale", ovvero un assolo per palcoscenici di tutte le misure, che porta l’intimità di un racconto interiore alla platea di chiunque voglia condividere idee, risate, quesiti ed emozioni, interrogando e contattando la parte più profonda e sincera di sé, quella che non parte da concetti o ideologie preconfezionate, ma si scopre disposta ad ascoltarsi, in un dialogo aperto tra l’io e il mondo che nasce dal sentire e non teme confronti con il proprio specchio.

I biglietti si possono prenotare anche online sulla piattaforma Vivaticket. Matteo Belli sarà in scena domenica 27 luglio alle 18.30, nella frazione di Trevinano, nella performance "Il monologo" con gli allievi della residenza artistica teatrale tenuta da Belli da venerdì 25 a domenica 27 luglio, nell'ambito del progetto di rigenerazione Trevinano Ri-Wind finanziato con fondi PNRR.



Per ulteriori informazioni:

334.1615504 – www.teatroboni.it