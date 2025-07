eventi

L’Associazione "Caffè Menerva" propone un concerto narrativo per il romanzo "Palagione" di Gianni Abbate, con la complicità della professoressa Natalia Tulli e il flauto di Roberto Chiovelli. L'appuntamento è per sabato 26 luglio alle 18 a Grotte di Castro, in Via Vittorio Veneto 13. La serata sarà caratterizzata dall’animato confronto fra l’autore e la professoressa, dalla lettura di brani del libro e dai contrappunti del flauto.

Il romanzo, edito da Scatole Parlanti, è un viaggio alla ricerca di un fratello che si è ritirato in un casolare di campagna a Palagione vicino Volterra. Gabriele, uno dei protagonisti, è stato incaricato dalla sorella Adriana di andare a verificare che il loro fratello Cesare stia bene, perché da sei mesi non ne ha più notizie. Nel tragitto da Roma alla cittadina etrusca, macinando chilometri, la mente di Gabriele si immerge nei ricordi del passato che si ripresentano vividi più che mai; così il nastro della memoria si riavvolge e srotola pensieri, interrogativi, vicende familiari. Le domande cercano risposte che forse non ci sono per niente.



I pensieri di Gabriele si ingarbugliano, si intrecciano, sfociando in teorie e poi in altre ancora che diventano ai suoi occhi realtà. Chi e che cosa troverà Gabriele al suo arrivo, non lo possiamo anticipare perché una delle componenti del romanzo è anche il thriller. La mente di Gabriele è un fiume in piena, così come quella di Cesare, sebbene siano su livelli diversi. Ma chi sono questi due fratelli? Riusciranno a comunicare? Due flussi di coscienza che diventano riflessione sul senso della vita, sulle parole, sulla loro importanza, la loro vitalità e la loro… inutilità.

L’ingresso è libero.



Per ulteriori informazioni:

347.1103270

Pubblicità

Foto: Bruno Fini