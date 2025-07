All'Anfiteatro Cordeschi Marilù Oliva porta in scena "L'Odissea delle Donne"

eventi

Terzo appuntamento ad Acquapendente con la rassegna estiva "A cielo aperto" all'Anfiteatro Cordeschi, rara e affascinante struttura di teatro di tipo elisabettiano, promossa dal Teatro Boni con direzione artistica di Sandro Nardi. Domenica 20 luglio alle 21 va in scena "L'odissea delle donne" di Marilù Oliva, tratto dal romanzo "L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre" della stessa autrice, una produzione di Effimera per la regia di Cinzia Maccagno. Nel cast, tutto al femminile, Sonia Barbadoro (nella parte di Euriclea), Eleonora Bernassa (Nausicaa), Beatrice Ceccherini (Calipso), Federica Di Martino (Atena), Liliana Massari (Penelope), Silvia Siravo (Circe). Scene di Laura Giannisi, costumi a cura di F.C.S.B., musiche di Giorgia Faraone e luci di Alessandro Pezza.

Lo spettacolo mette in scena il celebre poema omerico, in una riscrittura affascinante, in cui l'Odissea viene raccontata dal punto di vista delle donne che si imbatterono in Ulisse ed è vista non solo come viaggio di un uomo, ma anche come la storia d'amore di molte donne. C'è Calipso, avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, che si innamora di Ulisse ma deve lasciarlo andare. C'è Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto e ci sono le Sirene, ciecamente decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa nemmeno toccarlo. C'è Circe dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri. E naturalmente c'è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e caparbietà. Alle loro voci fa da controcanto quella di Atena, "dea ex machina", Intelligenza, che sprona sia Telemaco che Ulisse a fare ciò che devono.

"A cielo aperto" è una rassegna promossa dal Teatro Boni in collaborazione con il Comune di Acquapendente e con il sostegno della Regione Lazio. I biglietti si possono prenotare anche online sulla piattaforma Vivaticket.

Pubblicità

Sempre domenica 20 luglio alle 18.30, nella frazione di Trevinano, va in scena "Sospiri di balera", performance conclusiva con gli allievi della residenza artistica di teatro-danza "Il gesto di Lindsay Kemp" tenuta da Daniela Maccari, nell'ambito del progetto di rigenerazione Trevinano Ri-Wind finanziato con fondi PNRR. Gli allievi sono Elena Ambrosini, Serenella Isidori, Sandro Nardi, Felicina Renzoni, Tiziana Ricci, Elisabetta Maria Rota, Augusta Svalduz.



Per ulteriori informazioni:

334.1615504