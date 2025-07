Alvalenti in scena all'Anfiteatro Cordeschi per la rassegna "A cielo aperto"

eventi

Secondo appuntamento con la rassegna estiva "A cielo aperto" all'Anfiteatro Cordeschi di Acquapendente, rara e affascinante struttura di teatro di tipo elisabettiano al civico 3 di Via Onanese, promossa dal Teatro Boni con la direzione artistica di Sandro Nardi in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione Lazio. Sabato 12 luglio alle 21 va in scena lo spettacolo di improvvisazione grafico-teatrale con Alvalenti, poeta, umorista, illustratore e "graficomico" noto, tra l'altro, al pubblico di Zelig.

Disegni e parole di Alessandro Valenti, in arte Alvalenti, sono creazioni estemporanee suggerite direttamente dal cosmo in un fiducioso abbandono tra le braccia della poesia. Attraverso l’umorismo l'artista si illude di intuire gli spazi che ci sono tra noi e l’universo, di percepire visioni nuove e imprevedibili con l’assoluta presunzione di riuscire a soddisfare quel bisogno ancestrale di immaginare, sognare, sorridere a mondi nuovi ma possibili, anche se improbabili.

Il tutto con lo scopo di trovare la risposta alla atavica ed eterna domanda che tutti, tranne alcuni, ci poniamo spontaneamente ogni volta che, per caso, ci ritroviamo a guardare l’infinito cielo stellato: “Cos’altro noi siamo oltre a quello che già sappiamo di essere?”. L'artista coinvolge il pubblico in un magico mondo in cui le parole e i segni si trasformano in disegni ed improvvisazioni teatrali svelando alternative inaspettate. Uno spettacolo adatto a tutti e soprattutto al bambino, a volte dimenticato, che da sempre alberga nei nostri cuori.

I biglietti si possono prenotare anche online sulla piattaforma Vivaticket.



