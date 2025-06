Lectio Magistralis di Vito Mancuso su "I Quattro Maestri: Socrate, Buddha, Confucio, Gesù"

eventi

Si terrà martedì 10 giugno alle 21.30, in Piazza Federico Cesi, ad Acquasparta la Lectio Magistralis di Vito Mancuso dal titolo "I Quattro Maestri: Socrate, Buddha, Confucio, Gesù", appuntamento che inaugurerà la serie di incontri inseriti nel fitto programma culturale de “La Festa del Rinascimento” 2025 che, quest’anno, ha come tema portante “Eretiche visioni. La terra intorno al sole o l’universo intorno a Dio. Il rapporto -complicato- fra scienza e fede”.



L’intervento di Vito Mancuso, teologo laico, docente, scrittore e filosofo dalle posizioni controverse, verterà sul contenuto del suo libro “I quattro maestri”, edito nel 2020 per i tipi di Garzanti, in cui il pensatore e saggista, nato a Carate Brianza (Monza) nel 1962, ripercorre gli insegnamenti di quattro figure centrali, appartenenti a tradizioni filosofiche e religiose differenti - Socrate, l’educatore; Buddha, il medico; Confucio, il politico; Gesù, il profeta – tracciando un vero e proprio itinerario educativo e spirituale con l'obiettivo di condurre alla vera meta, identificata da Mancuso nel quinto maestro, il maestro interiore – ovvero la coscienza morale - a giudizio dell’autore il più importante di tutti.

Autodefinitosi “postcristiano”, l’autore individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per uomini e donne di oggi che possono vedere nella loro parola “una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli impervi sentieri dell’esistenza, convivere con il caos che ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace interiore”. L’ingresso alla Lectio Magistralis di Vito Mancuso sarà su prenotazione a questo link.