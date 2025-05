Al Palazzo dei Sette si presenta "Papille", romanzo d'esordio di Andrea Fassi

eventi

Giovedì 5 giugno, alle 18.30, nell'Atrio del Palazzo dei Sette, Slow Food Orvieto in collaborazione con il Club "Amici della Stampa", l'Associazione Culturale "Pier Luigi Leoni" e con il patrocinio del Comune propongo la presentazione di "Papille", il "gustoso" e avvincente romanzo d’esordio di Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo, storico tempio del gelato nel cuore della Capitale, e co-fondatore della Scuola di Scrittura "Genius", appena pubblicato nella Collana "Amaranto" dalla Casa Editrice "Coda di Volpe".

Protagonista delle 276 pagine un famoso e temutissimo critico gastrono­mico, la cui brillante carriera viene improvvisamente stroncata a seguito di una degustazione nel ristorante del meschino chef stellato Mauro Sagripanti. Il brodo che gli viene servito contiene, infatti, del panace di Mantegazza, un’erba velenosa che gli ustiona la lingua e gli fa perdere il senso del gusto. Determinato a vendicarsi, Papille si recherà in Basilicata alla ricerca di prove che possano incastrare Sagripanti. Qui, spacciandosi per un bracciante, finirà per toccare con mano l’ambiente crimina­le intorno al caporalato, seguendo un percorso che si rivelerà un’opportunità per fare i conti con sé stesso, con la sua profes­sione e con la precarietà emotiva in cui ha galleggiato per una vita intera.

"Il libro – anticipa l'autore – nasce dal desiderio di scandagliare le ombre del mondo gastronomico in cui mi sono ritrovato per destino. Da sempre in me convivono due anime, quella che si è dovuta appassionare al gelato per eredità e quella che vive di passione di scrittura. Prima di dividerle del tutto ho voluto scrivere una storia che fa da ponte tra cibo e scrittura, un modo necessario, per me, per far pace con questa dicotomia. Papille poi ha fatto il resto, il suo percorso attraverso l’Italia, lo scontro con chef e malavita, fino al ricongiungimento con la parte più intima di sé. Perché alla fine il suo viaggio è un po’ il mio e un po’ quello di tutti, un viaggio per trovare chi davvero si vuole essere".

Classe 1984, romano, Fassi è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Ha conseguito un master de Il Sole 24 Ore in Food and Beverage Management e il diploma presso la Società Italiana di Scienze Sensoriali. Ha collaborato con i magazine "La Cu­cina Italiana", "Dentro la Lampada", "Il Cielo sopra Esquilino" e ha conseguito diversi premi per i suoi racconti di narrativa.

A dialogare con l’autore, disponibile al termine dell’incontro per il firmacopie dei libri in vendita presso la Libreria Giunti al Punto di Orvieto, saranno la presidente di Slow Food Umbria, Alessandra Cannistrà, l’archeologo Claudio Bizzarri, consigliere della Condotta Slow Food Orvieto, e il giornalista Davide Pompei. L’ingresso è libero.