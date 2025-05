"Camminando sulla Via dei Tusci" nell’anfiteatro naturale della Valle dei Calanchi

eventi

Ruota intorno alla Valle dei Calanchi e abbraccia un territorio ricco di storia ed attrazioni paesaggistiche e naturalistiche. Parte e arriva a Castiglione in Teverina, solo dopo aver spaziato per Civitella d'Agliano, Graffignano, Celleno, Viterbo, Bagnoregio e Lubriano. Muove nella porzione della provincia di Viterbo nota come Teverina, compresa tra Orvieto e Orte, delimitata da tre laghi – Bolsena, Corbara e Alviano – e caratterizzata dal lento scorrere di un fiume, il Tevere, che nel corso dei millenni ha scavato la valle dove oggi passa il confine amministrativo tra Lazio e Umbria.

Percorso escursionistico ad anello lungo circa 90 chilometri, la Via dei Tusci è l’ennesimo invito a compiere passi lenti e consapevoli su sterrate, sentieri e alcuni brevi tratti di strade asfaltate secondarie scarsamente trafficate, seguendo adesivi, frecce e bolli di vernice gialla per attraversare colline erbose e forre profonde scavate dalle acque e dalla maestria degli ingegneri etruschi, passando per antichi borghi costruiti su alture inespugnabili e i precipizi dei calanchi che regalano scorci mozzafiato. Il tutto in tre giorni, per chi dispone di una preparazione fisica ottimale.

Cinque o più, per coloro che a piedi o in bici vogliono compiere il percorso in tranquillità, in maniera immersiva e rigenerante, selezionandone una parte. È questo il caso di "Camminando sulla Via dei Tusci", la passeggiata lunga circa otto chilometri – adatta sia ad adulti che bambini – in uno dei sette comuni coinvolti promossa dal Comitato Festeggiamenti “San Gorgonio” di Civitella d’Agliano in collaborazione con il Mulino dei Mestieri, la Pro Loco, la Banda Musicale, Wild Civitella e con il patrocinio del Comune per lunedì 2 giugno, con partenza alle 8.15 da Piazza Cardinal Dolci.

Dopo la visita alla Torre dei Monaldeschi e al Mulino dei Mestieri, lungo il percorso alle 10.30 è prevista una sosta colazione a contatto con la natura. Il costo di partecipazione alla camminata è di 5 euro a persona, gratuito fino a 12 anni di età. Alle 13 seguirà il pranzo all’ombra dei tigli dell’oratorio. Antipasto, trofie al ragù di salsiccia, grigliata mista, dolce e acqua nel menù adulti, al costo di 20 euro. Pasta al pomodoro, salsicce, dolce e acqua in quello per bambini al costo di 10 euro. Per prenotare passeggiata e/o pranzo è possibile rivolgersi al numero telefonico 393.215941.

