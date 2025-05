Alla Casa del Vento Giulio Tremonti presenta il libro "Guerra o pace"

eventi

"Un'occasione imperdibile per riflettere sul presente e il futuro con uno dei protagonisti della politica e dell'economia italiana". Così il Comune di Bagnoregio presenta per mercoledì 28 maggio alle 18 alla Casa del Vento l'incontro con Giulio Tremonti, in occasione della presentazione del suo libro "Guerra o pace" (Solferino, 2025). L'autore dialogherà con Luigi Di Gregorio, professore di Comunicazione Politica dell'Università degli Studi della Tuscia. Introdurranno Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, e Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Il libro. Nel Cinquecento si verificarono quattro eventi rivoluzionari: la scoperta dell’America; l’invenzione della stampa; l’invasione musulmana ai confini d’Europa e il primo disordine finanziario globale. L’asse geopolitico dell’Europa si spostò dall’area mediterranea a quella atlantica. Era il Mundus furiosus, come fu definito. Oggi viviamo in un’epoca altrettanto traumatica a causa di quattro fenomeni paralleli: la «scoperta» dell’Asia e principalmente della Cina; l’affermazione della Rete che ci spinge verso una modernità artificiale; la guerra sul fronte orientale, dall’Ucraina al Medio Oriente, che è un unico attacco al nostro mondo occidentale. Mentre il rischio di un disordine finanziario internazionale è alle porte a causa dell’enorme massa di debito accumulata. Dopo aver voluto e fatto la globalizzazione, oggi troppi dei nostri «statisti» attoniti si muovono su questo scenario come «turisti della storia». Con una spiazzante lettura politica ed economica, Giulio Tremonti spiega quanto sia unico il momento che stiamo attraversando e illustra con lucidità la posta in gioco per l’Occidente e per l’Europa.

L'autore. Famoso soprattutto per essere stato ministo dell'Economia e delle Finanze in tre governi Berlusconi, Giulio Tremonti è professore universitario dal 1974, ora ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e Visiting Professor nell’Institute Comparative Law, Oxford. È anche avvocato patrocinante in Cassazione. Tra le sue pubblicazioni si ricordano Rischi fatali(Mondadori 2005), La paura e la speranza (Mondadori 2007), Uscita di sicurezza (Rizzoli 2012) e Mundus furiosus (Mondadori 2016).

L'ingresso è libero.